Türkische Medien: Dortmunds Haller vor Wechsel zu Besiktas

Um Stürmer Sébastien Haller von Borussia Dortmund gibt es aktuelle Wechsel-Spekulationen. Der Fußball-Bundesligist werde den Franzosen türkischen Medienberichten zufolge an den Istanbuler Club Besiktas ausleihen.

Man habe sich auf die Leihe für eine halbe Saison geeinigt, berichtete unter anderem die Zeitung „Hürriyet“. Nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky ist an der Sache aktuell aber nichts dran, dem BVB würden keine konkreten Anfragen vorliegen.

„Hürriyet“ schrieb, der türkische Erstligist werde das Gehalt des 29-jährigen Haller übernehmen. Er soll demnach den Kameruner Vincent Aboubakar im Kader ersetzen.

Bei Haller war im Sommer 2022 Hodenkrebs diagnostiziert worden, er kehrte nach mehrmonatiger Behandlung zurück auf das Spielfeld. In dieser Saison kam er bislang auf lediglich vier Bundesliga-Partien von Beginn an. Ein Tor gelang ihm in den ersten 16 Saisonspielen nicht.