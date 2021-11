Ungarns Szoboszlai reist vorzeitig nach Leipzig zurück

Leipzig. Der Ungar Dominik Szoboszlai wird vorzeitig von der Nationalmannschaft zum Fußball-Bundesligisten RB Leipzig zurückkehren.

Das teilten der Vizemeister und der ungarische Fußball-Verband mit. "Dominik Szoboszlai hat sich auf Grund muskulärer Probleme dazu entschieden, die heute Abend stattfindende Partie gegen Polen nicht zu bestreiten und stattdessen vorzeitig zurück nach Leipzig zu reisen", twitterte RB.

Die Ungarn spielen in der WM-Qualifikation am Montagabend (21.45) in Polen. Zuvor hatte Szoboszlai mit seinem Nationalteam am vergangenen Freitag mit 4:0 gegen San Marino gewonnen und dabei zwei Treffer erzielt. Die Leipziger spielen an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der TSG 1899 Hoffenheim.

