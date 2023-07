Union-Kapitän Trimmel befürwortet Gosens-Transfer

Berlin Mit 36 Jahren hat sich Christopher Trimmel mit dem 1. FC Union für die Champions League qualifiziert. In der Königsklasse könnten die Berliner einen DFB-Star gut gebrauchen, meint der Kapitän.

Kapitän Christopher Trimmel hofft weiter auf einen Wechsel von Nationalspieler Robin Gosens zu Union Berlin.

„Ich würde mich freuen, wenn ein Spieler mit so einem Namen zu uns kommen würde. Es spricht für die Entwicklung des Vereins, dass so ein Spieler überhaupt mit dem Verein in Verbindung gebracht wird“, sagte der 36-Jährige in einem Sky-Interview. Zuletzt war über eine Verpflichtung des 29 Jahre alten Gosens durch den Fußball-Bundesligisten spekuliert worden.

Für Trimmel wäre der linke Schienenspieler von Inter Mailand ein echter Gewinn. „Er ist ein Spieler von internationalem Format. Ich kenne seine Spiele und seine Spielweise – ein hervorragender Fußballer. Der würde uns definitiv verstärken, allein mit seiner Erfahrung“, sagte Trimmel. Union Berlin hatte sich durch Platz vier in der abgelaufenen Saison überraschend für die Champions League qualifiziert.

In der Königsklasse wünscht sich Trimmel ein Aufeinandertreffen mit seinem österreichischen Landsmann David Alaba. „Ich möchte etwas Neues erleben. Es wäre schon cool, neue Stadien zu sehen. Real Madrid mit David Alaba, ein Freund von mir, das wäre schon etwas Schönes“, sagte Trimmel. Die Gruppenauslosung findet am 31. August in Monaco statt.