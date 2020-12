Union startet nach Pause: Coronatests und Geheimtraining

Berlin. Mit einem Training hinter verschlossenen Türen hat der 1. FC Union Berlin die Vorbereitung auf die Saison-Fortsetzung in der Fußball-Bundesliga aufgenommen.

Trainer Urs Fischer bat die Profis zur ersten Übungseinheit nach der kurzen Festtagspause. Zuvor hatten sich alle Akteure der Eisernen einem weiteren Coronatest unterziehen müssen. Nach Vereinsangaben waren alle Tests negativ.

Im Gegensatz zum Stadtrivalen Hertha BSC hatten die Eisernen keine Reisebeschränkung für ihre Spieler wegen der Corona-Pandemie ausgesprochen. Trainer Urs Fischer weilte über die Feiertage bei seiner Familie in der Schweiz. Ersatztorwart Loris Karius veröffentlichte bei Instagram von sich ein Bild in den verschneiten Bergen.

Über die beim Training anwesenden Spieler machte Union zunächst keinen Angaben. Mehrere Akteure hatten vor Weihnachten wegen Verletzungen gefehlt. Mit einer Rückkehr von Offensivstar Max Kruse ist nach dessen Muskelbündelriss erst in einigen Wochen zu rechnen. Zudem fehlten zuletzt auch Nico Schlotterbeck (Oberschenkel), Anthony Ujah (Knie), Joel Pohjanpalo (Knöchel) und Marcus Ingvartsen (Bauchmuskel). Der Tabellensechste Union tritt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im ersten Spiel des neuen Jahres bei Werder Bremen an.

© dpa-infocom, dpa:201228-99-830962/2