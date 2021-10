Union-Verteidiger Rick van Drongelen an Corona erkrankt

Stuttgart (dpa) – Mit Rick van Drongelen gibt es einen weiteren Corona-Fall beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin. Der niederländische Verteidiger hatte bei den Testungen Mitte der Woche zunächst einen unklaren Befund. Später wurde die Covid-19-Infektion zweifellos nachgewiesen.

Das gab der Verein auf einer Pressekonferenz in Stuttgart bekannt. Van Drongelen gehörte jedoch wie der zuvor bereits an Corona erkrankte Vizekapitän Marvin Friedrich nicht zum Aufgebot für das Auswärtsspiel am letzten Donnerstag in der Gruppenphase der Europa Conference League bei Feyenoord Rotterdam (1:3). Auch am Sonntag (17.30 Uhr) in der Bundesliga beim VfB Stuttgart wird er fehlen.

