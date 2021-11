Unions Baumgartl bei GZSZ: "Jetzt Teilzeitschauspieler"

Berlin. Timo Baumgartl vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin baut sich eine zweite Karriere neben dem Profifußball auf.

"Ja, ich nenne mich jetzt auch Teilzeitschauspieler", sagte der Verteidiger lachend nach seinem Gastauftritt bei der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" auf der Webseite des Senders. Der 25-Jährige war von seinem Verein ohne sein Wissen "unter einem Vorwand" zu den Dreharbeiten geschickt worden, sein Gastauftritt in der 7398. Folge wird am 2. Dezember (19.40 Uhr/RTL) ausgestrahlt.

Für Baumgartl, der sich in der Folge selbst spielen darf, ging dabei ein Kindheitstraum in Erfüllung: "Ich habe die Serie schon als Kind verfolgt. Ich kann gar nicht so genau sagen, was mich so daran fasziniert, aber wenn man so lange eine Serie verfolgt, will man auch unbedingt wissen, wie es weitergeht."

Parallelen zum Profifußball hat der Neuzugang von der PSV Eindhoven dabei auch erkannt. "Wir müssen zwar keine Texte auswendig lernen, trainieren aber auch immer wieder gewisse Abläufe, die im Spiel sitzen müssen", sagte Baumgartl, der auch schon von neuen Auftritten träumt: "Und wenn ich dann irgendwann eine größere Rolle bei GZSZ bekomme, werden wir sicher ein Public Viewing planen."

