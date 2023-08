Van de Ven wechselt von Wolfsburg zu Tottenham

Wolfsburg Der Wechsel von Innenverteidiger Micky van de Ven vom VfL Wolfsburg zum englischen Erstligisten Tottenham Hotspur ist perfekt.

Medienberichten zufolge liegt die Ablöse bei rund 50 Millionen Euro. Der 22-Jährige wäre damit der bislang zweitteuerste Wolfsburg-Abgang. Nur Kevin de Bruyne war mit einer Ablöse von rund 76 Millionen Euro zu Manchester City teurer.

„Es waren zwei schöne, intensive Jahre und eine auf allen Ebenen erfolgreiche Zusammenarbeit“, sagte VfL-Geschäftsführer Marcel Schäfer. Van de Ven war im Sommer 2021 vom FC Volendam zu den Niedersachsen gewechselt und hatte einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Der Niederländer entwickelte sich in der vergangenen Spielzeit in Wolfsburg zum unangefochtenen Stammspieler und lief in der Liga 33 Mal über die volle Spielzeit auf. Insgesamt stand van de Ven in zwei Jahren in 41 Pflichtspielen für den VfL auf dem Platz.