Vor Fürth-Spiel: Serge Gnabry fehlt im Bayern-Training

München. Der FC Bayern München hat drei Tage vor dem Duell mit der SpVgg Greuther Fürth im Training auf Serge Gnabry verzichten müssen.

"Wegen eines grippalen Infekts", schrieb der Fußball-Bundesligist auf Twitter. Ob ein Einsatz des 26 Jahre alten Nationalspielers gegen die Franken am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gefährdet sei, teilten die Münchner nicht mit. Gnabry stand in bislang allen fünf Saisonspielen in der FCB-Startelf und erzielte drei Treffer.

Neben Gnabry fehlten am Dienstag weiterhin Kingsley Coman (Eingriff am Herz) und Corentin Tolisso (Wadenprobleme). Zudem musste Coach Julian Nagelsmann auf Sven Ulreich (Innenband-Teilverletzung am Kniegelenk) und Jamal Musiala (Kapselverletzung am Sprunggelenk) verzichten, die sich jeweils im Training am Montag verletzt hatten.

