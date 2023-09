Transfers Werder Bremen leiht Stürmer Burke an Birmingham City aus

Bremen Fußball-Bundesligist Werder Bremen leiht den schottischen Stürmer Oliver Burke für eine Saison an den englischen Zweitliga-Club Birmingham City aus. Das gaben die Bremer in der Nacht kurz nach dem Ende der Transferfrist in England bekannt.

„Oliver hatte uns gegenüber den Wunsch geäußert, sich erneut ausleihen zu lassen, um auf mehr Einsatzzeit zu kommen. Die konnten wir bei uns nicht garantieren“, sagte Werders Profifußball-Leiter Clemens Fritz. Der 26 Jahre alte Burke spielte bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison auf Leihbasis für den FC Millwall.