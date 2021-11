Wolfsburgs Maxence Lacroix (M) sah in der Partie gegen Leverkusen die Rote Karte.

Frankfurt/Main. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat Maxence Lacroix vom VfL Wolfsburg für zwei Spiele gesperrt.

Der 21 Jahre alte Franzose sah beim 2:0-Sieg der Niedersachsen in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen die Rote Karte, weil er in der Nachspielzeit Lucas Alario am Trikot hielt. Der Spieler beziehungsweise der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

