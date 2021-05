City-Profi De Bruyne erleidet Knochenbrüche im Gesicht

Porto. Der belgische Fußball-Nationalspieler Kevin De Bruyne von Manchester City hat im Champions-League-Finale bei dem Zusammenprall mit Antonio Rüdiger einen Nasenbeinbruch und eine Orbitabodenfraktur erlitten.

Das teilte der 29-Jährige nach einem Krankenhausaufenthalt mit. "Ich fühle mich okay", schrieb De Bruyne bei Twitter. Er sei "natürlich noch immer enttäuscht wegen gestern, aber wir werden stärker zurückkommen." City hatte das Endspiel am Samstagabend mit 0:1 gegen den FC Chelsea verloren.

Der deutsche Nationalspieler Rüdiger, der für die Aktion die Gelbe Karte sah, hatte De Bruyne nach gut einer Stunde auflaufen lassen. Der Belgier wurde nach dem Zusammenprall minutenlang auf dem Platz behandelt und musste unter Tränen ausgewechselt werden. Mögliche Auswirkungen seiner Verletzung auf die Vorbereitung mit der belgischen Nationalmannschaft auf die EM in diesem Sommer erwähnte De Bruyne nicht. Belgien bestreitet sein erstes Gruppenspiel am 12. Juni in St. Petersburg gegen Russland.

