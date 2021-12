Corona und Sperre zwingen Real Madrid zum Improvisieren

Madrid. Real-Trainer Carlo Ancelotti steht vor dem Auswärtsspiel gegen Athletic Bilbao vor einer schwierigen Aufgabe.

Nachdem sechs Madrid-Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurden, sah Casemiro beim 0:0 gegen Cádiz eine weitere Gelbe Karte und ist für das Spiel am Mittwoch im Baskenland gesperrt. Damit ist vor allem das Mittelfeld im Team um Ex-Nationalspieler Toni Kroos geschwächt, wo schon Luka Modric fehlt, der sich nach Angaben des Clubs wegen Corona unwohl fühlt.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zudem dürfe Modric wohl ebenso wie die anderen Infizierten wegen der im Baskenland strengeren Corona-Auflagen ohnehin noch nicht wieder spielen, schrieb die spanische Sportzeitung "As" am Dienstag. Im Baskenland mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 639 müsse jeder für zehn Tage in Selbstisolation, und zwar gerechnet ab dem Auftreten von Symptomen. Das gelte anders als in Madrid auch, wenn PCR-Tests zwischenzeitlich negativ ausfallen würden. Bei Modric ende die zehntägige Selbstisolation erst am Donnerstag.

Am Sonntag hatte der Abstiegskandidat Cádiz mit dem Unentschieden die Siegesserie von Real beendet. Das Spiel gegen den Tabellenneunten Bilbao werde "sehr schwierig", räumte Ancelotti ein. Real liegt führt mit sechs Punkten Vorsprung auf den FC Sevilla, der jedoch ein Spiel weniger hat, die Tabelle der Primera División an.

© dpa-infocom, dpa:211221-99-466527/2