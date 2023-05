DFB-Abwehrchefin Marina Hegering verletzt

Die Wolfsburgerin Marina Hegering verletzte sich am Oberschenkel.

Wolfsburg Abwehrchefin Marina Hegering fällt beim VfL Wolfsburg für das DFB-Pokal-Finale und möglicherweise auch für das Endspiel in der Champions League aus.

Die Fußball-Nationalspielerin habe sich eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen, teilte ihr Club mit. Ob die 33-Jährige im Saisonendspurt noch einmal eingreifen kann, sei offen.

Hegering hat die Verletzung beim 0:4 am Sonntag in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt erlitten, als der Titelverteidiger praktisch die Meisterschaft verspielte. Die Nachricht von ihrem Ausfall dürfte auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg aufhorchen lassen: Hegering hatte es im vergangenen Jahr nach längerem Fehlen mit Mühe gerade noch zur EM geschafft und war zu Beginn dieser Spielzeit länger verletzt.

Der erste Vorbereitungslehrgang des DFB-Teams vor der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) beginnt am 20. Juni in Herzogenaurach. Hegering gehört zur Stammelf des Nationalteams und hat bisher 27 Länderspiele bestritten.