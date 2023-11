DFB-Auswahl laut Völler „demütig“ - kein klares EM-Ziel

Frankfurt/Main Die Équipe Tricolore ist für DFB-Sportdirektor Rudi Völler der EM-Topfavorit. Zu den „fünf, sechs, sieben“ Nationen dahinter soll aber auch die deutsche Nationalmannschaft gehören.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler sieht Frankreich bei der Fußball-EM im kommenden Sommer in Deutschland als „absoluten Topfavoriten“.

Das Ziel mit der deutschen Nationalmannschaft sei, zu den „fünf, sechs, sieben Verbänden“ dahinter zu gehören, „die versuchen wollen, relativ weit zu kommen in der K.-o.-Runde“, sagte Völler im Interview des Bayerischen Rundfunks, das am Sonntag (21.45 Uhr) ausgestrahlt wird.

„Das ist mein Anspruch, unser Anspruch, dass wir uns da einreihen und versuchen, guten Fußball zu spielen“, sagte Völler. Die vergangenen drei Partien gegen Frankreich (2:1), die USA (3:1) und Mexiko (2:2) „waren wieder ein bisschen besser. Trotzdem werden wir nicht die Bodenhaftung verlieren, da sind wir doch sehr demütig“. WM-Finalist Frankreich habe „eine Vielzahl an Weltklasse-Spielern. Wenn drei, vier ausfallen, spielen andere drei, vier, die ein ähnliches Niveau haben“, sagte Völler.

Bundestrainer Julian Nagelsmann versammelt seine Nationalspieler ab Montag in Frankfurt/Main zur Vorbereitung auf die Testpartien gegen die Türkei am 18. November in Berlin und drei Tage später in Wien gegen Österreich. „Julian Nagelsmann hat einen klaren Plan, wie die Spielweise aussehen soll, seine Idee, und vor allem auch mit den Spielertypen, die er nominiert hat“, sagte Völler.