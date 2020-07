Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Thüringer Mädchen im Tor von RB Leipzig

Sie hat im Kinderzimmer daheim in Elgersburg die Eiskönigin als Riesenposter an der Wand. Gegenüber einen Schal des FC Bayern München und Poster von Manuel Neuer. Sie liebt TikTok, Radfahren und Scooter-Roller. Sie begann im Wintersport und landete eher zufällig durch Schulfreunde in Martinroda beim Fußball. Seit nunmehr fast einem Jahr gehört Nelly Ehrhardt zum U-13-Team bei RB Leipzig, bisher mit Gastspielgenehmigung, seit 1. Juli für zunächst zwei Jahre ganz fest. Parallel stand sie auch noch bei den Martinrodaer D-Junioren im Verbandsliga-Tor. Als einziges Mädchen. „Das macht mir gar nichts aus. Ich bin ja nicht schlechter als die Jungs.“

Für die „Sandhasen“ spielt sie seit der der 2. Klasse mit acht Jahren. Zuletzt war sie wegen RB nicht mehr ganz so oft da, aber wenn, dann raste sie die wenigen Kilometer von Elgersburg nach Martinroda mit dem Rad herüber. „Da bin ich manchmal schneller als meine Eltern hier gewesen.“ Mutter Silke (40) und Vater Christian Ehrhardt (43) fahren lieber mit dem Auto, sind aber genau wie lange der Großvater für Nelly immer abwechselnd auf Achse, um das Training absichern zu können.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

1000 Kilometer in der Woche

Christian Ehrhardt, der auch eine Tiefbaufirma leitet: „Allein könnte das keiner schaffen. Das ist schon ein riesiger Aufwand, wir arbeiten ja nebenher auch noch. Dreimal in der Woche nach Leipzig hin und zurück, dazu Spiele – über 1000 Kilometer in der Woche sind es. Das kostet Geld und vor allem Zeit. Aber das ist uns Nelly wert“, so der Vater.

Doch wie kommt ein Mädchen aus den Thüringer Wald ausgerechnet zu RB Leipzig? Nelly Ehrhardt klärt auf. „Ich hab mich bei Facebook einfach bei einer Kaderschmiede von RB beworben, Die haben schnell geantwortet. Ich bin mit meinen Eltern zum Probetraining hingefahren und die wollten mich auch.“

RB-Internat

Nelly Ehrhardt hatte bisher nur ein Zweitspielrecht. Ab dem neuen Jahr wechselt sie fest an die Sportschule und ins dortige RB-Internat nach Leipzig, wird wohl dann nur noch alle ein zwei Wochenenden mal nach Hause kommen.

„Das ist kein Problem. Heimweh werde ich nicht bekommen, dafür gibt es ja das Handy und Videochats. Außerdem ist Leipzig sehr schön und auch eine Freundin ist dort mit dabei, die ich aus Jenaer Tagen kenne. Sie kommt aus Sonneberg und zog mit ihren Eltern nach Leipzig.“ Das werden Nellys Eltern nicht tun, aber ganz sicher immer wieder nach Leipzig kommen.

Aus der Landesauswahl gestrichen

Nelly Ehrhardt spielte auch in der Landesauswahl. „Als bekannt wurde, dass Nelly zu RB Leipzig möchte, wurde sie nicht mehr für die Landesauswahl nominiert“, zeigt sich Vater Christian Ehrhardt enttäuscht. In Leipzig bekommt Nelly Ehrhardt die Nummer 1, in Martinroda hatte sie die „33“, das damalige Alter ihres großen Vorbildes Manuel Neuer. „So gut wie er, möchte ich auch werden.“

Martinrodas Trainer Sandro Kubitza betreute Nelly Ehrhardt von Anfang an, seit sechs Jahren. „Ich kenne Nelly sehr gut. Sie ist stark auf der Linie, hat einzigartige Reflexe, beim Passspiel muss sie noch zulegen. Aber ich finde, sie hat sich ganz außergewöhnlich entwickelt“.

Dabei war sie zunächst gar keine Torhüterin. „Wir hatten bei den F-Junioren mal ein Problem. Ein Torwart wollte mitten im Spiel nicht mehr halten. Da hab ich kurz gefragt, wer ins Tor geht. Nelly war sofort bereit“, freut sich Sandro Kubitza über diese richtungsweisende Begebenheit.

In Jena wollten sie Nelly nicht

„Ich habe ganz schnell gesehen, dass sie im Tor besser aufgehoben ist, damit bin ich aber heftig mit Nellys Vater aneinander geraten. Aber heute ist er mir dankbar, dass ich das damals durchgezogen habe“, so Trainer Sandro Kubitza, der selbst auch einst von seiner Heimatstadt Ilmenau auszog um Leichtathlet in Chemnitz und Bobfahrer in Altenberg zu werden. Heute ist Kubitza als Fußball-Oberliga-Co-Trainer beim FSV Martinroda auch maßgeblich für die Fitness verantwortlich. Nelly Ehrhardt wuchs schnell in ihre Aufgabe, wurde gesichtet, war sogar an der Sportschule in Jena. Die wollten sie dann nicht. Nun ist sie ab 1. Juli ganz bei RB. „Dass es ein Talent von einem Dorfverein so weit schafft, dort angenommen zu werden, macht auch mich als Trainer richtig stolz.“

Nelly Ehrhardt wird nun erst einmal mit ihren Eltern an die Ostsee in den Urlaub fahren, dann geht es ab August ins Internat nach Leipzig. „Dann will ich mir erstmal einen Stammplatz erkämpfen, mit der Junioren-Mannschaft nächstes Jahr in die Bundesliga spielen. Und irgendwann auch Nationaltorhüterin werden – das ist mein Ziel!"