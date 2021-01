Einen Tag vor Verfolgerduell: Milan gewinnt gegen FC Turin

Mailand. Drei Tage nach der ersten Saisonniederlage im Spitzenspiel gegen Juventus Turin hat Tabellenführer AC Mailand wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert.

Gegen Juves Stadtrivalen FC Turin gewann Milan mit 2:0 (2:0) und baute mit 40 Punkten den Vorsprung auf Inter Mailand vorerst auf vier Zähler aus.

Im Topspiel des 17. Spieltages der Serie A treffen am Sonntag (12.30 Uhr) der Tabellendritte AS Rom (33) und der Tabellenzweite Inter (36) aufeinander. Juve (30) empfängt am Sonntag (20.45 Uhr) Sassuolo Calcio. In Mailand schossen Rafael Leao (25. Minute) und Franck Kessié (36./Foulelfmeter) den Sieg für die Gastgeber heraus.

Der schwedische Angreifer Zlatan Ibrahimovic stand erstmals nach seiner mehrwöchigen Pause wegen einer Wadenverletzung wieder im Kader und wurde in der 85. Minute für Rafael Leao eingewechselt.

