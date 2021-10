Erfurt kickt sich kontrolliert ins Viertelfinale - SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla unterliegt mit 0:2

Standesgemäß, aber ohne Torspektakel zieht der FC Rot-Weiß Erfurt ins Viertelfinale des Fußball-Landespokals ein.

Standesgemäß, aber ohne Torspektakel zieht der FC Rot-Weiß Erfurt ins Viertelfinale des Fußball-Landespokals ein. Beim Landesklasse-Team des SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla setzten sich die Blumenstädter mit 2:0 (1:0) durch.

Der Oberligist aus Erfurt startete konzentriert, versuchte sich über hohen Ballbesitzanteil in den Neustädter Strafraum zu kombinieren. Zunächst ohne Erfolg. Nach 15 Minuten hatte stattdessen der Außenseiter die große Chance zur Führung, als zunächst Kapitän Robin-Lee Engler freistehend am glänzend parierenden Gian-Luca Reck scheiterte und kurz darauf auch Bernhard Grimm den Ball nicht im Tor unterbrachte.

Und es kam, wie es nicht selten passiert nach der verpassten Großchance eines Underdogs: Ecke Rot-Weiß Erfurt und Aaron Manu sorgte für die verdiente Gästeführung (20.). Rot-Weiß verpasste es in der Folge nachzulegen, was auch am beherzten Einsatz des Neustädter Siebtligisten lag.

Dieser hatte in der zweiten Halbzeit vor 937 Zuschauern die Gelegenheiten zum Ausgleich, Torwart Reck war jedoch stets zur Stelle. In der 86. Minute markierte Bedirhan Sivaci nach guter Einzelaktion den 2:0-Endstand für den Favoriten.

