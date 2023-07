Experte Hislop meldet sich nach Kollaps: Dankbar sein

Pasadena Nach seinem kurzzeitigen Kollaps im Fernsehen und turbulenten 24 Stunden gibt TV-Experte Shaka Hislop Entwarnung. Der ehemalige Fußball-Torhüter will sich nun gründlich untersuchen lassen.

Der langjährige Fußball-Torhüter Shaka Hislop hat sich nach seinem kurzzeitigen Kollaps vor einer TV-Kamera für die Unterstützung bedankt.

„Hin und wieder gibt einem das Leben Momente zum Innehalten, dies war meiner. Es gibt so vieles, wofür ich dankbar sein sollte: meine Frau, meine Kinder, meine Familie, meine Freunde und für all die Menschen, mit denen ich den Weg geteilt habe im Laufe der Jahre“, sagte Hislop, der in seiner Funktion als ESPN-Experte bei einem Freundschaftsspiel zwischen Real Madrid und dem AC Mailand am Sonntagabend (Ortszeit) zusammengesackt war.

Der Sender ESPN schaltete in der Situation unmittelbar in die Werbung, gab später aber Entwarnung. Der 54 Jahre alte ehemalige Nationaltorhüter von Trinidad & Tobago kündigte nun an, sich gründlich durchchecken zu lassen. „Meine Antwort muss jetzt sein, die beste medizinische Meinung einzuholen, die ich bekommen kann, und mir anzuhören, was mein Arzt zu sagen hat“, sagte Ex-Profi Hislop, der sich explizit auch bei der Vor-Ort-Crew in Pasadena für die schnelle Hilfe bedankte.