Flick nominiert erstes Länderspiel-Aufgebot am 18. März

Frankfurt/Main. Fußball-Bundestrainer Hansi Flick wird sein erstes Länderspiel-Aufgebot im WM-Jahr am Freitag kommender Woche bekanntgeben. Das teilte der DFB mit.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft nach einer langen Winterpause am 26. März zunächst in einem Heimspiel in Sinsheim auf Israel. Drei Tage später kommt es in einem weiteren Testspiel in Amsterdam zum Klassiker gegen die Niederlande. "Wir haben schon jetzt im März mit Holland eine sehr starke Mannschaft als Gegner", sagte Flick zum Start 2022.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vor der Nominierung wird der Trainerstab um Flick noch mal intensiv mögliche Kandidaten sichten. Am Mittwochabend will Flick das Achtelfinalrückspiel der Champions League zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain im Bernabeu-Stadion anschauen. Bei PSG spielen Abwehrspieler Thilo Kehrer und Mittelfeldakteur Julian Draxler.

Nach dem Besuch des 44. DFB-Bundestages an diesem Freitag in Bonn wird der Bundestrainer am Samstag beim Heimspiel des SC Freiburg gegen den VfL Wolfsburg im Stadion sein. Vor der Kadernominierung ist laut DFB auch noch ein Besuch von Flick am kommenden Mittwoch beim Nachholspiel des 1. FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund geplant.

© dpa-infocom, dpa:220309-99-448513/2