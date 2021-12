Flick plant mit Niederlanden als DFB-Testspielgegner im März

Frankfurt/Main. Hansi Flick plant mit den Niederlanden als hochkarätigem Testspielgegner der Fußball-Nationalmannschaft im kommenden März zum Auftakt ins WM-Jahr. Der Bundestrainer bestätigte nach der Auslosung der Nations League entsprechende Verhandlungen.

Die DFB-Auswahl spielt zunächst am 26. März in Sinsheim wahrscheinlich gegen einen afrikanischen Gegner - dann soll es wenige Tage später zum Klassiker in die Niederlande gehen.

Ursprünglich war England erster Kandidat für den März-Test gewesen. Die Three Lions sind aber neben Italien und Ungarn nun Gegner in der Gruppe 3 der Liga A der Nations League wenige Monate vor der Katar-Endrunde. Eine Gegner-Doppelung will Flick vermeiden.

Die dritte Auflage des Nationenturniers der UEFA beginnt für das Flick-Team mit einem Viererpack vom 2. bis 14. Juni 2022. Die weiteren beiden Partien finden zwischen dem 22. und 27. September und damit zwei Monate vor dem WM-Anpfiff statt. Es werden die letzten Länderspiele vor der Nominierung des Turnier-Kaders für die Endrunde vom 21. November bis 18. Dezember im Emirat am Persischen Golf sein.

© dpa-infocom, dpa:211216-99-413233/2