Flick: Thema Hector-Rückkehr "stellt sich aktuell nicht"

Köln. Bundestrainer Hansi Flick beschäftigt sich derzeit nicht mit einer Rückkehr von Jonas Hector in die Fußball-Nationalmannschaft.

"Jonas hat in den vergangenen Wochen einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Ich weiß auch, dass er in Köln aufgrund seiner Art und Spielweise sehr hoch angesehen ist. Aber aktuell stellt sich das Thema für mich nicht", sagte Flick nach seinem Stadion-Besuch beim 1:1 des 1. FC Köln gegen RB Leipzig dem "Express": "Natürlich schauen wir permanent, was wir ändern könnten. Aber Robin Gosens macht das auf der Position gut, David Raum hat wieder eine gute Leistung gezeigt, Thilo Kehrer ist vielseitig."

Der 31 Jahre alte Hector hatte im vergangenen Oktober nach 43 Länderspielen aus privaten Gründen offiziell seinen Rücktritt aus dem Nationalteam erklärt. Den damaligen Bundestrainer Joachim Löw hatte er schon im Juli informiert. In Köln spielte er in der vergangenen Saison nach langen Verletzungspausen im zentralen Mittelfeld. Der neue Trainer Steffen Baumgart stellte ihn wieder auf die Linksverteidiger-Position, auf der Hector zum Nationalspieler wurde.

Flick sprach auch über zwei weitere Kölner. "Timo Horn hat gut gehalten. Aber bei den Torhütern sind wir perfekt aufgestellt", sagte er: "Jan Thielmann zeigt auch eine gute Geschwindigkeit, leistet sich aber noch ein paar Leichtsinnsfehler."

