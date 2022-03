Geldquelle Champions League: FCB erlöst über 100 Millionen

Der FC Bayern nimmt ordentlich Geld ein in der Champions League.

München. Die Geldquelle Champions League sprudelt für den FC Bayern München nach dem fulminanten Einzug ins Viertelfinale weiter.

Nach den enormen finanziellen Einbußen in zwei Corona-Jahren fließen nach dem 7:1 gegen Red Bull Salzburg weitere 10,6 Millionen Euro auf das Konto des deutschen Meisters. Damit erhöhen sich die Einnahmen auf 89,02 Millionen Euro allein an UEFA-Prämien. Dazu kommt noch ein zweistelliger Millionenbetrag aus dem Marktpool, dessen Summe erst am Saisonende feststeht, sowie Zuschauereinnahmen.

Ein Vorstoß ins Halbfinale würde von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) mit weiteren 12,5 Millionen belohnt. Der Finalsieger am 28. Mai im Stade de France von Paris erhält dann nochmals 20 Millionen Euro. Die Bayern werden in dieser Spielzeit über 100 Millionen Euro in der Königsklasse erlösen.

© dpa-infocom, dpa:220309-99-443674/2