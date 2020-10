PSV-Neuzugang Götze will in Eindhoven "Vollgas" geben - DFB-Team im Visier

Neuer Club, neue Herausforderungen und ein wiederbelebtes Ziel: Nach seinem überraschenden Wechsel zur PSV Eindhoven in die niederländische Eredivisie nimmt Mario Götze auch eine Rückkehr in die deutsche Fußball-Auswahl ins Visier.

"Definitiv möchte ich wieder zurück in die Nationalmannschaft", sagte der offensive Mittelfeldspieler bei seiner offiziellen Vorstellung beim Europa-League-Teilnehmer. "Ich bin gerade 28 Jahre alt. Ich habe immer noch große Ambitionen", erklärte er vor Medienvertretern. Erst einmal aber wolle er bei seinem neuen Club ankommen, seine volle Fitness wieder erlangen und spielen. "Das ist das Hauptziel."

Götze stand vor fast drei Jahren zuletzt im Kader von Bundestrainer Joachim Löw. Der 63-malige Auswahlakteur wurde beim 2:2 gegen Frankreich am 14. November 2017 eingewechselt. Bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien hatte Götze im Finale das entscheidende Tor zum 1:0 gegen Argentinien erzielt und die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zum vierten WM-Titel geschossen.

Götze hatte am Dienstag einen Zweijahresvertrag bei der PSV Eindhoven unterschrieben. Zuvor war der Vertrag des 28-Jährigen bei Borussia Dortmund nicht verlängert worden. Weil er seither vertragslos war, galt für ihn nicht der Transferschluss am Montag.

Nach mehr als zehn Jahren in der Bundesliga mit den Stationen Dortmund (2009-2013 und 2016-2020) und FC Bayern München (2013-2016) sucht Götze beim 24-maligen holländischen Meister eine neue Herausforderung. "Das Wichtigeste für mich ist, Fußball zu spielen, Vollgas zu geben und dann auch die Spiele zu gewinnen. Das ist die Priorität, die ich als Sportler und Athlet habe", sagte Götze. In Dortmund kam er zuletzt nur auf 15 Bundesliga-Einsätze und spielte in den Planungen von Trainer Lucien Favre keine Rolle mehr.

In Eindhoven hofft Götze nun, unter dem deutschen Trainer Roger Schmidt wieder häufiger zum Zuge zu kommen. Der ehemalige Coach von Bayer Leverkusen war mit entscheidend für den Wechsel. "Ich bin überzeugt davon, hier den richtigen Schritt gemacht zu haben, mit der Philosophie auch wieder ein Top-Level zu erreichen, eine Top-Fitness zu erreichen, Spiele zu machen. Da ist es, denke ich, für mich der richtige Trainer, die richtige Philosophie, und ich freue mich einfach, dass es jetzt bald losgeht", sagte er, nachdem er am Donnerstag sein erstes Training mit der Mannschaft absolviert hatte.

Allerdings rechnet er nicht gleich im nächsten Ligaspiel - am 18. Oktober in Zwolle - mit seinem Einsatz. Er habe in Bezug auf seine Fitness eine gute Basis. Aber er brauche noch ein paar Wochen Mannschaftstraining, müsse sich akklimatisieren, die Teammitglieder kennenlernen. "Das dauert auch ein bisschen", sagte Götze.

© dpa-infocom, dpa:201008-99-873688/3