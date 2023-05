Inters Gosens kugelt sich bei Flugeinlage Schulter aus

Foto: Spada/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Mailand Robin Gosens von Inter Mailand hat gegen Lazio Rom (3:1) einen spektakulären Treffer erzielt - und sich dabei die rechte Schulter ausgekugelt. Nach seinem akrobatischen Führungstreffer zum 2:1 fiel der deutsche Fußball-Nationalspieler unglücklich und musste sofort ausgewechselt werden.

„Glücklicherweise kann man Schmerzen mit diesem entscheidenden Sieg viel besser ertragen“, schrieb Gosens nach dem Vorfall später bei Instagram. Der 28-Jährige sprang in der 83. Minute nach einer Flanke seines Teamkollegen Romelu Lukaku akrobatisch in die Höhe und erzielte so das spielentscheidende Tor zum 2:1. Er wurde später von seinem Verein und den Fans für diese Flugeinlage gefeiert.

Ob Gosens wegen der Verletzung ausfällt, war zunächst unklar. Inter teilte mit, das medizinische Personal der Nerazzurri habe Gosens' herausgesprungenes Schultergelenk in der Umkleidekabine kurz darauf wieder eingerenkt. Im Halbfinale der Champions League trifft Inter am 10. Mai auf Stadtrivale AC Mailand.