Berlin. U21-Europameister Josha Vagnoman muss um seinen Start bei den Olympischen Spielen bangen.

Nach Medienberichten hat sich der 20 Jahre alte Abwehrspieler vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV einen leichten Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen, Vagnoman droht eine Pause zwischen zwei bis vier Wochen.

Erst am Vortag war Vagnoman von Trainer Stefan Kuntz in den 19-köpfigen Olympia-Kader für die Sommerspiele in Tokio berufen worden.

