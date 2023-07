Juve wirft Kapitän Bonucci aus dem Kader

Turin Seit 2010 spielt Leonardo Bonucci mit einer Unterbrechung für Juventus Turin. Nun soll der Club einem Bericht zufolge nicht mehr mit seinem Kapitän planen. Auch ein früherer Schalker muss gehen.

Der italienische Fußball-Europameister Leonardo Bonucci ist von seinem Club Juventus Turin einem Medienbericht zufolge überraschend aus dem Kader ausgeschlossen worden.

Diese Entscheidung teilten die Verantwortlichen des Rekordmeisters dem 36 Jahre alten Kapitän in seinem Urlaub in der Toskana mit, wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtete. Ebenfalls nicht mehr zum Kader in der kommenden Saison gehören soll der frühere Schalker Weston McKennie, der zuletzt an Leeds United ausgeliehen war.

Danilo soll neuer Kapitän werden

Innenverteidiger Bonucci soll dem Bericht zufolge nicht mehr mit dem Team trainieren dürfen. Auch die geplante USA-Reise macht der 121-malige Nationalspieler demnach nicht mehr mit. Ein Jahr vor dem Ende seines Vertrages 2024 muss sich der Routinier nun einen neuen Club suchen, um sich mit Spielpraxis die erhoffte Nominierung für die EM 2024 in Deutschland zu sichern. Neuer Kapitän bei Juve soll der Brasilianer Danilo werden.

Bonucci spielte mit einer Unterbrechung von 2017 bis 2018, als er für die AC Mailand auflief, seit 2010 für Juventus Turin. Sowohl im Verein als auch in der italienischen Nationalelf war er lange Zeit Leistungsträger und Stammspieler. In der vergangenen Saison spielte der 36-Jährige bei Juve unter Coach Massimiliano Allegri aber nur noch eine Nebenrolle.

Auch im Nationalteam war der Abwehrspieler zuletzt nicht mehr unumstritten. 2021 hatte er beim EM-Titelgewinn der Italiener gemeinsam mit dem zwei Jahre älteren Kapitän Giorgio Chiellini die Innenverteidigung gebildet und großen Anteil am Erfolg gehabt. Chiellini hatte Juve bereits im vergangenen Jahr verlassen und war zu Los Angeles FC in die USA gewechselt. Seine Karriere in der Nationalmannschaft beendete er ebenfalls 2022.