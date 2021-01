Kane fehlt Tottenham nach Knöchelverletzungen

Harry Kane (M) musste in der ersten Halbzeit mehrmals behandelt werden und wurde in der Halbzeitpause ausgewechselt.

London. Der englische Fußball-Nationalspieler Harry Kane wird seinem Club Tottenham Hotspur nach Verletzungen an beiden Knöcheln einige Wochen fehlen.

"Es sind beide Knöchel, nicht nur einer", sagte Spurs-Trainer José Mourinho nach der 1:3-Niederlage gegen Meister FC Liverpool in der Premier League. Der 27 Jahre alte Angreifer musste in der ersten Halbzeit mehrmals behandelt werden und wurde in der Halbzeitpause dann ausgewechselt.

Mourhinho sagte englischen Medien, Kane werde "einige Wochen" ausfallen. Eine genaue Diagnose lag am Freitagmorgen zunächst noch nicht vor. "Er ist mit einer Verletzung klargekommen, mit zweien ging es nicht mehr", sagte Mourinho. "Er ist ein Junge mit einem guten Spirit, guter Opferbereitschaft. Wenn Harry also sagt, es gibt keine Chance für die zweite Halbzeit, dann ist das keine einfache Sache."

© dpa-infocom, dpa:210129-99-216999/2