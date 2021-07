Karpin neuer russischer Fußball-Nationaltrainer

Moskau (dpa) – Der russische Fußballverband hat Waleri Karpin zum neuen Nationaltrainer ernannt.

Der 52-Jährige tritt die Nachfolge von Stanislaw Tschertschessow an, dessen Vertrag Anfang des Monats nach dem frühen Aus bei der Europameisterschaft aufgelöst worden war. Karpin trainierte zuletzt den FC Rostow. Sein Vertrag bis Ende dieses Jahres mit der Möglichkeit einer Verlängerung werde an diesem Montag unterzeichnet, teilte der Verband in Moskau mit.

"Er war einer der besten russischen Spieler seiner Generation", sagte Verbandspräsident Alexander Djukow. Nach Ende seiner Spielerkarriere habe er umfangreiche Erfahrungen als Trainer gesammelt. "Die Sbornaja ist für ihn eine neue Herausforderung."

Karpin wiederum dankte der Mitteilung zufolge für das Vertrauen. Für ihn sei das "eine große Ehre und eine hohe Wertschätzung seiner Arbeit" als Trainer. Wichtigste Aufgabe für ihn sei nun die Auswahl für die WM im kommenden Jahr in Katar, sagte er. Der gebürtige Este Karpin, der 1999 zum russischen Fußballer des Jahres gewählt worden war, hatte unter anderem bei Spartak Moskau und beim FC Valencia (1996–1997) gespielt.

Der Verband hatte am 8. Juli die Trennung von Tschertschessow bekanntgegeben, der fast fünf Jahre im Amt war. Russland war bei der EM nicht über die Vorrunde hinausgekommen. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin hatte das schlechte Abschneiden kritisiert.

© dpa-infocom, dpa:210723-99-499170/2