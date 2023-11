Keeper Ortega: Zusage für Man City erst bei drittem Angebot

Manchester Der frühere Bielefelder Torhüter Stefan Ortega hat bei seinem Wechsel zu Manchester City im Sommer 2022 erst beim dritten Angebot des englischen Fußballclubs seine Zusage gegeben.

„City hätte ja auch sagen können: 'Was will der Spinner von Arminia Bielefeld, der die ganze Zeit Nein sagt?' Im Nachhinein hat mir das beim Start dort geholfen, weil ich ihnen gezeigt habe, dass ich nicht der Clown bin, den sie als Nummer Zwei geholt haben und alles macht, was sie wollen, sondern ich habe gezeigt, dass ich eine Persönlichkeit habe“, sagte Ortega dem Streamingdienst DAZN.

Der 31-Jährige war im Sommer 2022 vom Bundesliga-Absteiger zum englischen Meister gewechselt, bei dem er die Rolle des Ersatztorhüters ausfüllt. Ortega war zu der Zeit auch mit Brentford in Verhandlungen. „Ich bin damals nach London geflogen und habe mir dort das letzte Heimspiel von Brentford angeschaut. Dann wurde mir gesagt: 'Du könntest morgen noch nach Manchester weiterfliegen und dich dort mit dem Torwarttrainer treffen.' Ich habe gesagt: 'Ich heirate am Freitag, ich fliege nach Hause.' Darauf hat meine Agentur die Krise mit mir gekriegt“, berichtete Ortega. Schließlich musste ein Telefonat reichen.

Ortega trifft am Dienstag mit seinem Club in der Champions League auf RB Leipzig.