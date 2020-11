Klopp beklagt TV-Verträge und Ansetzungen in England

Liverpool-Coach Jürgen Klopp hat die Ansetzungen und die TV-Verträge in der englischen Premier League kritisiert.

"Wenn jemand am Mittwoch Champions League spielt, darf er nicht am Samstag um 12.30 Uhr wieder spielen", sagte der deutsche Trainer in einem Interview des TV-Senders Sky und fügte an: "Passiert bei uns nächste Woche schon wieder." Nach der Königsklassen-Partie am Mittwochabend gegen Atalanta Bergamo spielt der englische Fußball-Meister in der heimischen Liga bereits am Samstagmittag bei Brighton & Hove Albion.

Klopp riet dazu, die TV-Verträge "der Realität anzupassen". Die Welt sei angesichts der Corona-Pandemie "ein anderer Ort, als sie war, als die Verträge unterschrieben wurden". Er forderte: "Die Fernsehanstalten zusammen müssen reden."

Der deutsche Coach sprach sich zudem erneut für fünf Auswechslungen in der Premier League aus. "Wir haben alle Argumente gebracht. Wenn Leute da am Ende draus machen, dass wir aus Eigennutzen handeln, kann ich das offensichtlich nicht ändern, weil es ist einfach komplett an der Wahrheit vorbei", sagte Klopp.

