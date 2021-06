Koeman bleibt Trainer in Barcelona: "Über Marschroute einig"

Barcelona. Ronald Koeman bleibt Trainer des FC Barcelona. Man sei sich mit dem Niederländer über die Marschroute für die kommende Saison einig, teilte Clubpräsident Joan Laporta vor Journalisten mit.

Der im vorigen Sommer verpflichtete 58-Jährige hat zwar einen Vertrag bis Juni 2022, doch in den vergangenen Wochen hatte es in Spanien viele Gerüchte über ein Ende der Zusammenarbeit gegeben. In der abgelaufenen Saison hatte der Club von Superstar Lionel Messi und Nationaltorwart Marc-André ter Stegen nur den spanischen Pokal gewinnen können, was im erfolgsverwöhnten Verein als ungenügend betrachtet wurde.

Koeman war im August 2020 nur fünf Tage nach dem 2:8-Debakel der Katalanen im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Bayern München als Nachfolger von Quique Setién verpflichtet worden. Der frühere Clubprofi war der Wunschkandidat des damaligen Präsidenten Josep Bartomeu. Bartomeu trat aber wenig später - im Oktober - zurück, nachdem er den abwanderungswilligen Messi daran gehindert hatte, den Club ein knappes Jahr vor Ablauf des Vertrages zu verlassen. Nach Medienberichten wollte Bartomeus Nachfolger Laporta Pep Guardiola von Manchester City loseisen und zurück nach Barcelona holen.

