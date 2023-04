Leicester trennt sich von Trainer Rodgers

Leicester Der frühere englische Fußball-Meister Leicester City hat sich von Trainer Brendan Rodgers getrennt. Über die Entscheidung informierte der Club am Sonntag.

Der 50 Jahre alte Nordire verlasse den Club als einer der erfolgreichsten Trainer, hieß es in der Mitteilung. Rodgers hatte die Mannschaft im Februar 2019 übernommen und 2021 zum Titel im FA Cup geführt. In der laufenden Saison der Premier League kämpft Leicester gegen den Abstieg. Interimsweise übernehmen Adam Sadler and Mike Stowell den Trainerposten, wie der Club mitteilte.