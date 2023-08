Letzter Test 2023: Flick gegen Rangnicks Österreicher

Frankfurt/Main Die Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ihr letztes Test-Länderspiel vor der EM-Auslosung in Österreich. Das Duell in Wien im November ist auch ein Kräftemessen mit einem deutschen Spitzen-Trainer.

Der Testspiel-Kalender 2023 für Hansi Flick ist fast komplett: Wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mitteilte, tritt die Nationalmannschaft im letzten Länderspiel des Jahres am 21. November (20.45 Uhr) in Wien gegen Österreich an. Elf Tage nach dem Duell mit den von Trainer Ralf Rangnick betreuten Österreichern werden am 2. Dezember in Hamburg die Gruppen für die Heim-EM 2024 ausgelost.

Offen ist somit für das laufende Jahr nur noch der zweite Gegner im Länderspiel-Fenster im November. Zuletzt wurde über einen möglichen Test gegen die Türkei in Berlin berichtet. Nach den bislang enttäuschenden Auftritten nach dem WM-Aus in Katar setzt Flick das Länderspiel-Jahr am 9. September (20.45 Uhr/RTL) mit einem Test in Wolfsburg gegen Japan fort.

Japan, Frankreich und Mexiko warten

Es ist das erste Aufeinandertreffen mit den Asiaten nach der schmerzhaften 1:2-Niederlage zum WM-Start in Doha. Drei Tage später geht es am 12. September (21.00 Uhr/ARD) in Dortmund gegen Vize-Weltmeister Frankreich.

Im Oktober reist die DFB-Elf nach Übersee. Am 14. Oktober (21.00 Uhr/RTL) ist das Team der USA in Hartford der Kontrahent, am 18. Oktober (2.00 Uhr) kommt es zum Kräftemessen mit Gold-Cup-Sieger Mexiko in Philadelphia. Gegen Mexiko spielte die Nationalmannschaft zuletzt bei der WM 2018.

Im ersten Gruppenspiel gab es im Moskauer Luschnikistadion ein 0:1 - der Anfang des damals verkorksten Turnierauftritts als Titelverteidiger. Wenige Tage zuvor hatte die DFB-Elf auch das bislang letzte Spiel gegen Österreich bestritten. In Klagenfurt gab es damals in einem Test ein 1:2.