Lewandowski vor 100. Champions-League-Spiel

München. Torjäger Robert Lewandowski steht im Gruppenspiel des FC Bayern gegen Benfica Lissabon in München vor seinem 100. Einsatz in der Champions League.

Der Weltfußballer lief in Europas Königsklasse bislang 28 Mal für Borussia Dortmund und 71 Mal für die Bayern auf. Im aktuellen Bayern-Kader haben bislang nur Angreifer Thomas Müller (127 Spiele) und Torwart Manuel Neuer (122) die 100-Spiele-Marke übertroffen. Rekordspieler der Champions League ist der Portugiese Cristiano Ronaldo mit 179 Einsätzen.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der 33 Jahre alte Lewandowski will in seiner Karriere auch noch die Marke von 100 Toren in der Champions League erreichen. Bei aktuell 78 Treffern liegen nur zwei ebenfalls noch aktive Spieler vor dem Polen. "Ich hoffe, dass wir uns wieder viele Situationen herausspielen, um Tore zu machen", sagte Lewandowski, der in den ersten drei Partien dieser Saison schon fünfmal getroffen hat, zum Benfica-Spiel.

Die ewige Torschützenliste der Champions League:

1. Cristiano Ronaldo Manchester United 137 Tore 2. Lionel Messi Paris Saint-Germain 123 3. Robert Lewandowski FC Bayern München 78 4. Karim Benzema Real Madrid 73 5. Raúl González * Real Madrid 71 6. Ruud van Nistelrooy * Manchester United 56 7. Thierry Henry * FC Arsenal 50 8. Thomas Müller FC Bayern München 49

* Bei den nicht mehr aktiven Spielern ist der Verein angegeben, für

den sie die meisten Tore erzielt haben

© dpa-infocom, dpa:211101-99-817738/2