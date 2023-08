Lukaku-Wechsel vom FC Chelsea nach Rom ist perfekt

Foto: Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Geht künftig für AS Rom auf Torejagd: Romelu Lukaku.

Rom Der Wechsel von Romelu Lukaku vom FC Chelsea zur AS Rom ist perfekt. Der 30 Jahre alte belgische Fußball-Nationalspieler unterschrieb in der italienischen Hauptstadt einen Ein-Jahres-Vertrag.

Das gab sein neuer Club bekannt. Auf der AS-Homepage präsentierte der Stürmer im Anzug und mit Krawatte sein Trikot mit der Rückennummer 90. Lukaku spielte vergangene Saison bereits auf Leihbasis in der Serie A - allerdings für den Liga-Konkurrenten Inter Mailand.

Bei seiner Ankunft mit einer Privatmaschine auf dem römischen Flughafen Ciampino hatten ihn diese Woche mehrere Tausend Fans in Empfang genommen. Der Belgier ist im Zentrum der italienischen Hauptstadt auch schon auf einem Wandgemälde verewigt - als Gladiator mit einem Helm in der Hand vor gelb-rotem Grund, den Vereinsfarben. Zwischenzeitlich hatte er auch mit Juventus Turin über einen Wechsel verhandelt.

In der vergangenen Saison war die AS Rom unter dem portugiesischen Startrainer José Mourinho in der Liga nur auf Platz sechs gelandet.