Mbappé verurteilt Tod eines 17-Jährigen nach Polizeiaktion

Berlin Frankreichs Fußball-Superstar Kylian Mbappé hat mit emotionalen Worten auf den Tod eines 17-Jährigen im Pariser Vorort Nanterre reagiert.

„Mein Frankreich tut mir leid. Eine inakzeptable Situation. Alle meine Gedanken gelten Naëls Familie und seinen Lieben, diesem kleinen Engel, der viel zu früh gegangen ist“, twitterte der 24 Jahre alte Stürmer von Meister Paris Saint-Germain.

J’ai mal à ma France. 💙🤍💔💔💔

Une situation inacceptable.

Tout mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt. — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 28, 2023

In Nanterre waren nach einem tödlichen Polizeischuss auf den 17 Jahre alten Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle schwere Krawalle ausgebrochen. Eine Motorradstreife der Polizei hatte das mit drei Personen besetzte Auto am Dienstagmorgen gestoppt.

Ein vom Sender France Info verifiziertes Video zeigt, wie einer der Beamten seine Waffe auf Höhe der Fahrertür in das stehende Auto richtete. Die Situation scheint unter Kontrolle, hektische Bewegungen sind nicht zu erkennen. Als der 17-Jährige am Steuer plötzlich losfährt, feuert der Beamte aus nächster Nähe auf den Jugendlichen und trifft ihn tödlich in die Brust. Das Auto fuhr dann noch einige Meter weiter und rammte schließlich eine Straßenabsperrung.