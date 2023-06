Medien: Klopp bekommt Wunschspieler Mac Allister

London Liverpools Trainer Jürgen Klopp bekommt wohl einen seiner Wunschspieler. Der Transfer des argentinischen Fußball-Weltmeisters Alexis Mac Allister zu den Reds soll laut Medienberichten noch in dieser Woche nach bestandenem Medizincheck offiziell vermeldet werden.

Demnach haben sich der englische Premier-League-Club und Mac Allister auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Der Kontakt zwischen Liverpool und Brighton habe bereits stattgefunden, wie unter anderem die „Times“ berichtete.

Liverpool profitiert demnach von der Ausstiegsklausel des 24-Jährigen, die Ablösesumme soll laut Medien zwischen 53 und 64 Millionen Euro liegen. Mac Allister wäre der erste Neuzugang des Klopp-Teams, das sich als Tabellenfünfter nur für die Europa League qualifiziert hatte.

Mac Allister hatte seinen Kontrakt in Brighton erst im vergangenen Oktober bis 2025 verlängert. Der Mittelfeldspieler war Anfang 2019 für acht Millionen Euro aus seiner südamerikanischen Heimat von den Argentinos Juniors in die Premier League zu Brighton & Hove Albion gewechselt. Nach einer einjährigen Ausleihe an die Boca Juniors feierte er im März 2020 sein Debüt für die Seagulls und bestritt bisher 112 Partien, in denen er 20 Tore erzielte.