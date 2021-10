Müller über Pokal-Debakel: "Kollektives Versagen"

Mönchengladbach Die Bayern mussten eine historische Pokal-Pleite gegen Gladbach hinnehmen. Nach der Niederlage erklärte Thomas Müller, die Mannschaft habe "nicht den Punkt gefunden, wo der Bayern-Wutmotor angeht."

Nach dem historischen 0:5-Debakel des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach hat sich Thomas Müller fassungslos gezeigt.

"So ein kollektives Versagen von einer Bayern-Mannschaft in so einem wichtigen Spiel, habe ich selber noch nicht erlebt, deswegen ist das erstmal ein bisschen schwierig zu fassen", sagte der deutsche Fußball-Nationalspieler bei Sky nach der höchsten Niederlage der Münchner im DFB-Pokal. "Über das ganze Spiel haben wir nicht den Punkt gefunden, wo der Bayern-Wutmotor angeht."

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Rekord-Pokalsieger war von Beginn an chancenlos und musste sich völlig verdient erstmals im nationalen Cup dem alten Rivalen geschlagen geben. "Wenn man Manu (Neuer) mal ausnimmt, den wir schön alleine gelassen haben, dann war das von allen Beteiligten, die heute gespielt haben, eine katastrophale Leistung", sagte Müller. "Wir haben nicht viel Zeit, Samstag geht es in Berlin weiter. Aber so eine Situation hatte ich auch noch nicht." Die Münchner treten am Samstag beim 1. FC Union Berlin an.

© dpa-infocom, dpa:211028-99-764922/2