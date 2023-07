Nach 27-stündiger Reise: DFB-Frauen in Australien angekommen

Wyong Das deutsche Nationalteam der Frauen kann mit der WM-Vorbereitung vor Ort beginnen - in einem kleinen Ort fernab von Sydney.

Sichtlich geschafft von der 27-stündigen Reise, aber empfangen von bestem Wetter sind die deutschen Fußballerinnen in ihrem WM-Quartier im australischen Wyong angekommen. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erreichte das Golfhotel in dem 4500-Einwohner-Ort knapp 100 Kilometer nördlich von Sydney am Donnerstag gegen 9:30 Uhr Ortszeit, nachdem es am Dienstagabend in Frankfurt losgeflogen und in Dubai zwischengelandet war.

„Wir haben alle Bock, haben alle Lust. Aber gerade ist man noch so ein bisschen träge und müde. Wir sind jetzt einfach froh, hier zu sein“, sagte Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf vom VfL Wolfsburg in einem DFB-Video. Ein Teil des Reisetrosses mit insgesamt 70 Personen war schon einen halben Tag vorher vor Ort und begrüßte die Spielerinnen mit schwarz-rot-goldenen Fahnen am Hotel. Mit einem müden „Ahoi“ grüßte Kapitänin Alexandra Popp, als sie aus dem Bus stiegt.

Die erste lockere Trainingseinheit im Central Coast Regional Sporting & Recreation Sporting Complex stand wenige Stunden nach der Ankunft später an. Tagsüber hat es 22 Grad, dabei ist in Australien gerade Winter. Die DFB-Frauen haben ihr Base Camp in Wyong während des ganzen Turniers aufgeschlagen. Die Vize-Europameisterinnen fliegen zur ersten Vorrundenpartie am 24. Juli (10.30 Uhr MESZ/ZDF) in Melbourne gegen Außenseiter Marokko. Die weiteren Gegner in Gruppe H sind Kolumbien am 30. Juli (11.30 Uhr MESZ/ARD) in Sydney und Südkorea am 3. August (12.00 Uhr MESZ/ZDF) in Brisbane.