Nach Triple mit Celtic: Postecoglou neuer Tottenham-Trainer

London Der australische Coach Ange Postecoglou soll den englischen Fußball-Traditionsclub Tottenham Hotspur zurück in die Erfolgsspur bringen. Der 57-Jährige übernimmt zur neuen Saison das Traineramt bei den Spurs und erhielt einen Vierjahresvertrag, teilte der Club mit.

Postecoglou hatte in der abgelaufenen Saison in Schottland mit Celtic Glasgow das Titel-Triple mit Meisterschaft, Pokal und Ligapokal gewonnen. Die Spurs, die 2019 noch im Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool (0:2) spielten, beendeten die Premier-League-Saison nur auf dem achten Platz.

Im März hatte sich der Club um Stürmerstar Harry Kane vom italienischen Coach Antonio Conte getrennt. Anschließend brachten auch die Interimstrainer Cristian Stellini und Ryan Mason den Erfolg nicht zurück. Zwischenzeitlich war auch Ex-Bayern-Coach Julian Nagelmann bei dem Londoner Club gehandelt worden.

In zwei Jahren mit Celtic Glasgow hat Postecoglou, der in Griechenland geboren wurde, fünf von sechs möglichen nationalen Titeln gewonnen. Zuvor war er unter anderem in Australien mit Brisbane Roar und in Japan mit den Yokohama F. Marinos Meister geworden. Als Nationaltrainer Australiens führte er sein Land 2014 und 2018 zur Weltmeisterschaft und gewann 2015 den Asien Cup.