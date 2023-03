Neuer Coach: Wendie Renard zurück in Frankreich-Team

Paris Frankreichs Ausnahmefußballerin Wendie Renard kehrt nur gut einen Monat nach ihrem emotionalen Nationalmannschaftsrücktritt in die Équipe Tricolore zurück.

Der neue Frauen-Nationalcoach Hervé Renard (54) berief die 32 Jahre alte Weltklasse-Verteidigerin und langjährige Kapitänin am Freitag in sein Aufgebot für die anstehenden Länderspiele am 7. April gegen Kolumbien und am 11. April gegen Olympiasieger Kanada.

Der französische Verband FFF hatte sich vor knapp drei Wochen von der umstrittenen Nationaltrainerin Corinne Diacre getrennt und am Donnerstag Hervé Renard (54) als Nachfolger präsentiert. Mit Diacre habe es einen unüberwindbaren Bruch mit den Spielerinnen gegeben, der den Interessen der Nationalmannschaft schade, hieß es zur Trennung. Neben ihrem Führungsstil sorgten auch die fehlenden Erfolge bei wichtigen Turnieren für die Trennung.

Die 142-malige Nationalspielerin Renard hatte ihren Rückzug Ende Februar unter anderem damit begründet, dass sie „das derzeitige System nicht länger unterstützen“ könne. Nach Renard hatten auch die Stürmerinnen Kadidiatou Diani (27) und Marie-Antoinette Katoto (24) erklärt, nicht mehr fürs Nationalteam auflaufen zu wollen - zumindest vorübergehend. Sie fehlen aber weniger als vier Monate vor Beginn der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland im Kader für die beiden Länderspiele.