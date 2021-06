DFB-Torhüter Neuer für 100. Einsatz in der Nationalmannschaft geehrt

Düsseldorf. Nationaltorwart Manuel Neuer ist am Montagabend für seinen 100. Einsatz im Trikot der DFB-Auswahl geehrt worden.

Kurz vor dem Anpfiff des Testspiels gegen Lettland in Düsseldorf standen Bundestrainer Joachim Löw und die Spieler Spalier für den 35 Jahre alten Kapitän. Die rund 1000 Zuschauer jubelten dem Torwart vom FC Bayern zu.

Neuer zog mit der Partie gegen die Letten als erster deutscher Torwart in den elitären "Club der Hunderter" ein. Sein Debüt hatte er am 2. Juni 2009 beim 7:2 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate in Dubai gegeben. Nur Toni Kroos von Real Madrid und Bayern-Profi Thomas Müller kommen im 26-köpfigen EM-Kader auf noch mehr Einsätze als Neuer. Rekordnationalspieler ist mit 150 Einsätzen Lothar Matthäus.

© dpa-infocom, dpa:210607-99-900383/3