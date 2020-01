Neues Jahr – gleiches Bild bei der BSG Wismut Gera

Wismut-Kapitän Florian Schubert war nach dem Abpfiff alles andere als zufrieden. „Wir kriegen es einfach nicht hin, ordentlich zu verteidigen. Das geht genauso weiter wie im letzten Jahr“, haderte der 24-jährige Mittelfeldspieler nach dem 3:3-Unentschieden im ersten Testspiel beim vogtländischen Landesklasse-Vertreter Reichenbacher FC.

Auf dem Kunstrasen ging es Trainer Marcus Dörfer angesichts zahlreicher Ausfälle gar nicht so sehr um das Ergebnis. „Wenn sich etwas verändern soll, dann müssen wir selbst etwas tun. Dazu war die Zeit aber noch zu kurz. Gegen solch aggressive Gegner haben wir uns auch in der Meisterschaft schwer getan. Das war heute nicht anders. Man hat gesehen, dass uns nach der langen Pause noch der Rhythmus fehlt, uns deshalb viele Fehler im Spielaufbau unterlaufen sind“, schätzte der Wismut-Coach ein, der auch Positives wahrgenommen hatte.

Wismut-Coach Dörfer nimmt auch Positives wahr

„Ich habe einige unserer Trainingsinhalte der ersten Woche schon auf dem Platz wiedergesehen. Das wollen wir festigen“, so Marcus Dörfer, dem in Reichenbach lediglich 14 Spieler zur Verfügung standen. Zu allem Überfluss musste Raphael Börner nach einem bösen Foul vom Gastgeber-Kapitän Mirko Particke im Mittelfeld schon nach gut 20 Minuten verletzt vom Feld. „Das sieht nicht gut aus. Ich tippe auf Bänderriss“, meinte die erfahrene Physiotherapeutin Carola Conrad in der Halbzeitpause, in der die Gäste noch mit 3:1 führten.

Unter anderem ohne Torjäger Rico Heuschkel, Marcel Hartmann (beide arbeitsbedingt fehlend), Phillip Roy und Tom Präger (krankheitsbedingt) taten sich die Gäste auf dem kleinen Kunstrasen schwer. Nach einem Ballverlust von Youngster Leon Stein an der Mittellinie starteten die Reichenbacher zum Konter. Der durchgebrochene Maurice Lange schob durch die offene Mitte überlegt ein (20.). Sechs Minuten später glichen die Orange-Schwarzen aus. Nach einem langen Ball setzte sich der erstmals nach mehrwöchiger Verletzungspause wieder mitwirkende Oliver Hoffmann mit seiner Körperlichkeit durch und vollendete überlegt per Heber zum 1:1 (26.).

Gera lässt zu viele Großchancen zu

Auffällig in der Wismut-Defensive war einmal mehr, wie viele Großchancen man dem unterklassigen Kontrahenten gestattete. So hätte sich die Dörfer-Elf nicht beschweren dürfen, wenn Pascal Kästner (30./Innenpfosten) oder der an Felix Schäfer im Wismut-Kasten scheiternde Maurice Lange (32.) die Vogtländer wiederum in Führung geschossen hätten. Mehr Cleverness im Abschluss legte aber der Gast an den Tag. Erst verlängerten die Reichenbacher eine Schubert-Flanke unfreiwillig auf den zweiten Pfosten, wo der lauernde Maximilian Dörlitz nur noch einzunicken brauchte (33.), dann zog Florian Schubert nach einem eroberten Einwurf unvermittelt aus 25 Metern ab und traf genau unter die Latte zum 1:3 (38.).

Der Geraer Testsieg war damit aber noch nicht in Sack und Tüten. Denn nach Wiederbeginn ging die Zielstrebigkeit im Wismut-Spiel schnell wieder verloren. Nach einem aufsetzenden weiten Freistoß von der Mittellinie ließ sich der eingewechselte Schlussmann Maximilian Paul von Manuel Albert düpieren, dem der 2:3-Anschluss gelang (60.). Nach einer kurz gespielten Ecke stimmte im Zentrum die Zuordnung nicht, so dass Pascal Kästner mit dem Oberschenkel zum 3:3 vollendete (75.). Chancen zum Sieg gab es hinterher auf beiden Seiten. Die Wismut-Elf hätten der total freigespielte Marcel Kießling (83.) und Maximilian Weiß per Kopf nach einer Ecke (84.) jubeln lassen können.

Kurztrainingslager mit drei Spielen

Am nächsten Wochenende stehen die Geraer zu Hause im Rahmen eines Kurztrainingslagers vor einer Dreifach-Testspiel-Belastung mit Partien gegen Chemie Kahla, den FC Carl Zeiss Jena II und den Meeraner SV.