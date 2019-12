Fußball in Japan

Podolski mit Vissel Kobe im Pokal-Finale

Kobe. Lukas Podolski hat mit Vissel Kobe das Pokal-Finale in Japan erreicht. Der Club des ehemaligen deutschen Fußball-Nationalspielers gewann im Halbfinale gegen Shimizu S-Pulse mit 3:1 (2:1).

Andres Iniesta (13.), Junya Tanaka (33.) und Kyogo Furuhashi (69.) erzielten die Tore für die Mannschaft von Trainer Thorsten Fink. Junior Dutra (38.) war der zwischenzeitliche Anschlusstreffer gelungen.

Der frühere Kölner Podolski saß auf der Bank und kam nicht zum Einsatz. Das Endspiel findet am 1. Januar statt. Podolskis Vertrag in Kobe läuft am 31. Januar aus, die Zukunft des 130-maligen Nationalspielers ist offen.