Real-Star Kroos als Kontaktperson in Corona-Quarantäne

Madrid. Fußball-Nationalspieler Toni Kroos von Real Madrid hat sich in Quarantäne begeben müssen, ist selbst aber nicht positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der spanische Rekordmeister mit.

Der 31 Jahre alte Weltmeister von 2014 gilt demnach als Kontaktperson zu einer positiv getesteten Person. Um wen es sich dabei handelt, teilte Real nicht mit. Alle Tests bei Kroos seien negativ ausgefallen.

Der Mittelfeldspieler dürfte Real damit in der entscheidenden Phase des Titelrennens erst einmal fehlen. Kroos liegt mit Real vor den abschließenden beiden Saisonspielen der Primera División auf Rang zwei, zwei Punkte hinter Lokalrivale Atlético. Nächster Gegner ist am Sonntag auswärts Athletic Bilbao. Beim 4:1 am Donnerstag in Granada gehörte Kroos zum Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Seine Nominierung durch Bundestrainer Joachim Löw für den deutschen EM-Kader am kommenden Mittwoch gilt als sicher.

© dpa-infocom, dpa:210514-99-599072/2