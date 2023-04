Beflügelt gegen FC Energie Cottbus: Verteidiger des FC Carl Zeiss Jena besonders motiviert

Jena. Warum FCC-Trainer René Klingbeil im Spitzenspiel nochmals mit einem Leistungsschub bei Maurice Hehne rechnet.

Zum Wochenauftakt kam die erlösende Nachricht beim FC Carl Zeiss Jena an: Maurice Hehne (25) ist am Montagmorgen Vater geworden. „Ein gesundes Mädchen“, sagt Trainer René Klingbeil, der wie die Spielerkollegen seinem Verteidiger gratuliert und einen Tag Sonderurlaub spendiert hat.

Am Dienstag aber schon wird der Abwehrspieler wieder im Training erwartet, schließlich steht am Mittwoch das Spitzenspiel der Regionalliga Nordost an (Anstoß 19 Uhr). Die Jenaer fahren zum Tabellenzweiten FC Energie Cottbus. Mit einem Sieg rücken sie auf einen Punkt an die Lausitzer heran und wahren ihre Chance auf die Staffelmeisterschaft. Im Kader wird auch Hehne stehen, wie Klingbeil versichert. „Er kann nun auch wieder im Bus mitfahren“, sagt er lachend.

Klingbeil: „Mir hat das damals sehr geholfen“

Bei den vergangenen Auswärtsspielen war Hehne mit dem eigenen Auto gefahren, um im Fall des Falles schnell zu seiner Frau in den Kreißsaal zu düsen. Das ging aber nicht zu Lasten seiner Leistung. „Er war gut drauf in den vergangenen Spielen“, schätzt Klingbeil ein. Er erwartet nach der überstandenen Geburt nochmals einen Leistungsschub. „Mir hat das damals sehr geholfen, als meine Tochter geboren war“, sagt Klingbeil. Er habe daraus Kraft geschöpft, eine beflügelnde Wirkung verspürt. Gleiches wünscht er seinem Innenverteidiger.

Zumal Burim Halili noch nicht wieder zur Verfügung steht. Nach dem Pneumothorax befindet er sich zwar im Lauftraining. An einen Einsatz in Cottbus oder am Samstag gegen den ZFC Meuselwitz sei aber nicht zu denken, sagt der Trainer, der beim kompletten Kader sehr genau beobachtet, wer sich wie präsentiert. Aus diesem Grund erhielt am Wochenende gegen den SV Lichtenberg auch Stürmer Max Grimm den Vorzug gegenüber Vasileios Dedidis, der zuvor gesetzt war.

Spitzenspiel bei uns im Livestream

Aufgrund der dichten Spielfolge nimmt das Trainerteam zum Wochenauftakt ein wenig Intensität heraus, damit die Fußballer gegen Cottbus nicht müde sind. Die Partie aus dem Stadion der Freundschaft übertragen wir live auf unserer Internetseite.