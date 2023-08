Bitterer K.o.-Schlag: FC Carl Zeiss Jena verliert in letzter Sekunde gegen Lok Leipzig

Jena. Bitterer geht es nicht: Buchstäblich in letzter Sekunde hat der FC Carl Zeiss Jena gegen Lok Leipzig verloren. Zudem musste Torwart Kunz verletzt vom Platz.

Kevin Kunz mit Kopfverband und Maurice Hehne mit badagiertem Oberschenkel. Sinnbildlich für die Situation des FC Carl Zeiss Jena nach dem 2:3 (1:1) am Sonntag gegen Lok Leipzig. „Mir fehlen die Worte. Das war ein verrücktes Spiel“, sagt Maurice Hehne, der in der ersten Halbzeit einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen hatte, der Muskel hat zugemacht. Eine Erklärung für die Niederlage hatte auch er nicht.

„Wir üben das im Training, wir treffen im Training und im Spiel klappt es nicht mit dem Tore schießen. Die Gegentore fallen zu einfach. Das machen wir nicht gut. Wir müssen jetzt zusammenstehen und die Köpfe hochnehmen.“ Trainer Rene Klingbeil zeigte sich enttäuscht, weil die Mannschaft alles gegeben hatte. „Es ist ein schwerer Abend heute. Es kam einiges zusammen. wir müssen den Ball aber einfach mal über die Linie drücken. Wir müssen wieder aufstehen.“ Schon in der fünften Spielminute die erste Chance für Jena. für Jena. Löder brachte von rechts den Ball in den Strafraum, dort zog Lämmel aus sieben Metern ab. Keeper Müller parierte reaktionsschnell mit Fußabwehr. Zwei Minuten später der ersehnte Jenaer Führungstreffer. Löder stieg hoch und verwertete eine Flanke von der rechten Seite mit einem wuchtigen Kopfball (7.).

FCC nach überraschendem Ausgleich von der Rolle

Wie aus dem Nichts das 1:1. Sirch flankte auf den Kopf von Atilgan – der Ball landete im rechten Eck (22.). Der FC Carl Zeiss nach dem überraschenden Ausgleich von der Rolle, wie weggeblasen die Präzision, die zuvor gezeigte kluge und umsichtige Spieleröffnung. Dämpfer für die Jenaer in der 50. Spielminute. Flache Eingabe von der rechten Seite. Atilgan hielt vor dem mitlaufenden Gipson den Fuß hin und vollendete aus Nahdistanz.

Die Jenaer überließen den Gästen den Ball, die ihn ohne Zug zum Tor zirkulieren ließen. Wo war der Schwung aus der Anfangsphase geblieben? Langer Ball auf Doppel-Torschütze Atilgan, der durchzog und Kunze am Kopf traf. Der Jenaer Keeper musste mit einer Platzwunde vom Platz. Babke kam ins Tor. Auf der anderen Seite grätschte der schon verwarnte Grym (68.) von hinten rein und musste mit Gelb-rot Platz. Das Spiel nun ruppiger, weit weg vom Niveau der ersten Hälfte. In der 81. Minute der Ausgleich. Krauß brachte den Ball auf Löder, der zog mit dem Vollspann direkt ab. Jena wieder im Rennen. Hitzig die Schlussphase.

Burim Halili vom FC Carl Zeiss Jena: „Bitterer kannst du gar nicht verlieren“

Jena schnürte die Leipziger ein, doch die Flanken waren ein um das andere Mal eine Beute des Lok-Keepers. Dann Unterbrechung. Ein Feuerzeug flog auf den Rasen hinter Leipzig-Keeper Müller. Verkehrter Einwurf der Jenaer. Lok am Ball. Foul und in der elften Minute noch ein Freistoß für die Leipziger und Top-Torjäger Ziane kam fünf Meter vor dem Tor zum Treffer. „Ein verrücktes Spiel zweier Mannschaften mit Qualitäten. Und Djamal macht so viel für uns. Er hat die Eier und haut ihn rein. Dass wir es in Unterzahl umbiegen, war nur noch Wille“, sagte Lok-Trainer Almedin Civa.

