Blau-Weiß Neustadt empfängt FC Carl Zeiss Jena: Gibt es noch Tickets für Kurzentschlossene?

Neustadt/Orla. Am Freitagabend findet das Fußballspiel des Jahres in Neustadt/Orla statt. Das müssen Fans vor der Partie wissen.

Das Fußballfest am Freitagabend in Neustadt/Orla kann steigen: Im Vorverkauf hat der Thüringenligist SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla bereits 1200 Eintrittskarten für das Spiel gegen den FC Carl Zeiss Jena abgesetzt. Anstoß ist um 17.30 Uhr. Gibt es noch Tickets an der Abendkasse?

Eintrittskarten: Laut Neustadts Vorstandschef Bert Rosenbusch waren die Karten im Vorverkauf ausverkauft. „Aber keine Sorge: Wir haben noch genügend Tickets an der Abendkasse“, sagt der Vereinschef. Es lohne sich also, spontan die Fahrt nach Neustadt anzutreten. Die Tageskassen sind ab 16.30 Uhr geöffnet.

Mehrere Parkplätze im Umfeld der Sportanlage

Parken: Die Fußballer aus Neustadt haben vier Parkplätze ausgewiesen. Gästefans sollten vor allem den Parkplatz An den Bürgerwiesen nutzen. Weitere Stellplätze gibt es auf dem alten Zeissgelände (Zufahrt über die Dimitroffstraße/Orlabrücke) und in der Dimitroffstraße (Parkplatz der Firma Neula/Bodyhouse). Einheimischen Besuchern empfiehlt der Vereinschef, zu Fuß zum Sportzentrum zu kommen.

Versorgung: Die Neustädter haben vier Ausschankwagen und drei Versorgungsstände mit Bratwurstrost aufgestellt. Auch ausreichend Toiletten seien vorhanden, sagt Rosenbusch. „Das Fußballfest kann bei bestem Wetter steigen.“

Zeitiger Anstoß soll reguläre Austragung sichern

Sportfeld: Der Anstoß ist mit 17.30 Uhr zeitig gewählt, um im Fall einer Verlängerung ausreichend Licht zu haben. Eine Flutlichtanlage gibt es an diesem Platz nämlich nicht. Angesichts der Wetterprognose ist selbst bei einer Verlängerung nicht mit „Lichtproblemen“ zu rechnen.

Sportliches: Beide Mannschaften kämpfen mit Personalsorgen. Der Neustädter Abwehrchef Steven Simon ist wegen einer Roten Karte im letzten Pflichtspiel gesperrt. Mit Lukas Hodek fehlt ein zweiter Verteidiger wegen eines Kreuzbandrisses. Auch Zeiss-Trainer René Klingbeil muss auf mehrere Spieler verzichten. Der FC Carl Zeiss Jena ist Titelverteidiger im Landespokal.

Livestream: Eine Live-Übertragung der Partie ist nicht geplant.

