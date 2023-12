Deutlicher Stadioneffekt zu spüren: FC Carl Zeiss Jena verbessert Zuschauerschnitt

Jena Die neue Fußball-Arena in Jena zieht bereits jetzt viele zusätzliche Besucher an: Ein großer Höhepunkt wartet noch in diesem Spieljahr.

Wenn der FC Carl Zeiss Jena schon sportlich im Mittelmaß versinkt, gehört das Team zumindest in einer Kennzahl zu den Spitzenteams in der Regionalliga Nordost. Die bisherigen Heimspiele des FCC haben 42.734 Besucher verfolgt. Das bringt Jena auf Platz vier in der Zuschauertabelle.

Geht es nach dem Zuschauerschnitt, liegt der FC Carl Zeiss mit 4748 Besuchern auf dem fünften Rang. Die Diskrepanz erklärt sich damit, dass der Chemnitzer FC erst acht Heimspiele ausgetragen hat, Jena aber schon neun. Im Vergleich zur vergangenen Saison ist ein deutlicher Stadioneffekt zu spüren – der Schnitt stieg bislang bereits um 900 Fans pro Partie. Dabei sind noch nicht alle neuen Bereiche im Ernst-Abbe-Sportfeld fertiggestellt.

In dieser Wertung steht der FC Rot-Weiß Erfurt an der Spitze der Liga

Ganz vorn in der Tabelle liegt der FC Rot-Weiß Erfurt mit einem Schnitt von 6444 Zuschauern pro Partie. Allerdings hatten die Erfurter auch beim Thüringenderby im Hinspiel den Heimvorteil und damit eine große Kulisse, die mit in die Statistik eingeflossen ist. Das Rückspiel im März wird mit Sicherheit auch den Zuschauerschnitt in Jena nach oben ziehen. Der Verein hat von der Stadionbetreibergesellschaft Elf5 die Zusage, dass die komplette Stadionkapazität zur Verfügung steht, also auch die derzeit zum Großteil gesperrte Westtribüne. Noch ist nicht klar, wieviele Pufferblöcke geschaffen werden müssen und von der Gesamtkapazität von 15.000 Plätzen abgehen.

In der Rückrunde stehen zudem Heimspiele unter anderem gegen den FC Energie Cottbus, den BFC Dynamo oder den SV Babelsberg an, die selbst viele Fans mitbringen. Spannend wird, wie sich der sportliche Tiefschlag in den vergangenen beiden Spielen auf die Zuschauerzahlen auswirkt. Die Jenaer bieten jedenfalls weiterhin Halbjahresdauerkarten für die restliche Spielzeit an, von denen bereits einige Exemplare abgesetzt sind. „Das Ticket ist weiterhin zu haben“, sagt Vereinssprecher Andreas Trautmann.

