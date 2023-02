„Drei Punkte, drei Tage“: Üppige Belohnung für Spieler des FC Carl Zeiss Jena

Jena. Der FC Carl Zeiss Jena startet spät in die Trainingswoche, hat aber besondere Pläne fürs Wochenende.

Nach dem 3:0-Sieg gegen Tennis Borussia Berlin hatte der Trainer des FC Carl Zeiss Jena, René Klingbeil, gleich drei freie Tage gewährt. Im Gespräch mit unserer Zeitung begründet er, warum er so großzügig war.

„Drei Punkte, drei Tage“, sagt der Coach, begründet diese üppige Pause aber nicht allein mit dem Spielergebnis. Er verweist auf den Rhythmus nach dem Sonntagsspiel bei Viktoria Berlin mit der bereits am Freitag folgenden nächsten Partie gegen Tennis Borussia. „Deshalb hatten wir vorige Woche keinen freien Tag gewährt, was wir nun zur Regeneration ausgeglichen haben“, sagt Klingbeil, der weiter am intensiven Trainingsprogramm festhält. Nach dem Auftakt am Dienstag soll es am Mittwoch und Donnerstag jeweils Doppeleinheiten geben.

Zugang Lorenz Knöferl zurück auf dem Trainingsplatz

Gute Nachricht: Zugang Lorenz Knöferl vom TSV 1860 München hat seine Erkrankung überstanden und meldete sich auf dem Trainingsplatz zurück. So kann er sich für das nächste Punktspiel am Sonntag gegen den Greifswalder FC anbieten.

Eine Besonderheit plant der Regionalligist am Wochenende. Die Mannschaft reist bereits am Samstag nach Greifswald. Für die 520 Kilometer lange Strecke braucht der Bus inklusive Pause mindestens sechs Stunden, so dass man sich ausnahmsweise für eine Hotelübernachtung entschieden hat. Anstoß ist am Sonntag um 13 Uhr.

Spiel Greifswalder FC gegen FC Carl Zeiss Jena läuft live auf unserer Internetseite

Wir übertragen das Auswärtsspiel live im Stream auf unserer Internetseite. Abonnenten unserer Zeitung haben freien Zugriff. Die Premiumfreischaltung ist direkt auf unserer Internetseite möglich. Interessenten ohne Abo können den Stream für fünf Euro buchen und das Probeabo binnen 14 Tagen jederzeit wieder beenden.

